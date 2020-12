Cestino fatto esplodere a San Daniele, arriva il divieto per i 'botti'

Un bidoncino dei rifiuti è stato fatto saltare in aria a San Daniele del Friuli. E' accaduto nella notte, quando ignoti hanno posizionato un piccolo ordigno esplosivo all'interno di un cestino di piazza IV settembre. La scoperta dello scempio è avvenuta solamente questa mattina. Informato dei fatti, il sindaco Pietro Valent ha annunciato che nelle prossime ore firmerà un'ordinanza restrittiva - simile a quella adottata lo scorso anno - per vietare l'utilizzo di petardi e botti su tutto il territorio comunale.

Questo il suo annuncio su Fabook: “Registriamo un altro gesto d’inciviltà: uno dei bidoncini situati in piazza IV novembre è stato “fatto saltare” in aria, praticamente lacerato da un botto fortissimo, qualche cosa di più di un petardo. Vergogna. E' mia intenzione emanare un’ordinanza restrittiva come quella dello scorso anno al fine di vietare l’utilizzo di petardi e botti nelle prossime settimane”.