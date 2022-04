Chernobyl, 36 anni fa il disastro nucleare

Sono passati 36 anni dal 26 aprile 1986 quando la centrale nucleare di Chernobyl fu teatro del più disastroso incidente accaduto nella storia a un impianto nucleare. La guerra in Ucraina ha nuovamente acceso i riflettori sulla centrale, occupata dal 24 febbraio e per circa un mese da personale russo, che a fine marzo se n'è andato portando con sé campioni, materiale radioattivo, computer e informazioni preziose sul cui utilizzo, al momento, nulla si sa. Durante l'occupazione russa, la centrale è stata lasciata per sei giorni senza corrente elettrica, fatto che ha destato timore tra il personale ucraino che lavora nella centrale. I bombardamenti che hanno interessato le zone limitrofe, poi, hanno distrutto migliaia di ettari di foresta vicino alla zona di esclusione e i soldati russi avrebbero addirittura scavato alcune trincee in aree considerate a rischio, passando dalla zona proibita della Foresta Rossa.



Giorni di silenzio

Oggi, di quel terribile incidente, restano poche tracce in Friuli Venezia Giulia. Secondo gli esperti che in questi anni hanno monitorato i terreni, i radionuclidi, in particolare il cesio 137 (c’erano anche Iodio 131, Stronzio 90, Rutenio 106, Zirconio 94) isotopo che si forma come sottoprodotto della fissione dell’uranio, nel tempo sono scesi in profondità nel terreno e non rappresentano più un pericolo concreto, anche perché l’emivita del cesio, ovvero il tempo che la particella impiega per ridurre del 50% la sua radioattività, è di 30,17 anni.

Monitoraggio costante anche oggi

Lo scudo protettivo firmato Cimolai

e lo sarà ancora a lungo.se Chernobyl venisse coinvolta direttamente.Rivolgendo lo sguardo al passato, Chernobyl evoca spettri e scenari apocalittici vissuti nel 1986. La storia del disastro nucleare comincia, per il resto del mondo non appartenete all'ex Urss, qualceh giorno dopo il 26 aprile 1986. La mattinata del giorno successivo i sensori di allarme predisposti per segnalare la presenza di materiale radioattivo sugli indumenti degli operai della centrale nucleare svedese di Forsmark segnalarono un'anomalia. Fu così che si scoprì che qualcosa di grave era accaduto. Un silenzio assordante che pesò sulle conseguenze del disastro.Lo scoppio del reattore numero 4, infatti, provocò una nube radioattiva, trasportata prima verso la Scandinavia e in seguito, per il mutare delle condizioni meteo, in direzione sud-ovest.Il fall out era stato favorito da precipitazioni piovose che avevano avuto il demerito di far posare a terra le polveri radioattive. In regione si registrarono picchi fino a 100 kBq al metro quadrato nel Tarvisiano, più precisamente nella Val Resia e nell’area montana a ridosso di Maniago. Man mano che si diffusero le notizie sulla grave situazione in Ucraina, il panico dilagò in molti Paesi occidentali facendo scattare le prime misure di sicurezza.Le tappe e tutto quanto accadde è raccontato e ricostruito da Arpa Fvg che sul proprio sito, grazie a un recupero sistematico dagli archivi dell’Agenzia, ha pubblicato i dati storici del monitoraggio della radioattività in aria in Friuli Venezia Giulia raccolti ed analizzati dal Centro Regionale di Radioprotezione (CRR) di Arpa Fvg a partire dall’incidente alla centrale nucleare di Chernobyl del 1986.Dal 1988 il CRR, prima operante presso la Fisica Sanitaria dell’Ospedale di Udine e poi dal 2000 in Arpa, giornalmente e sistematicamente tiene sotto sorveglianza la radioattività in aria con strumenti che permettono di rilevarne anche le più piccole tracce. Questa attività si rivela particolarmente importante in questo delicato momento storico, in cui anche la sicurezza della centrale di Chernobyl, così come quella di altre strutture simili presenti in Ucraina, è più a rischio e necessità di un controllo costante.Il sistema di contenimento del reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, esploso nel 1986, è entrato in funzione nel 2019. Si tratta di uni scudo protettivo realizzato in cemento, che porta una firma friulana, e che dovrebbe limitare, per un secolo, le fughe radioattive. Il così detto 'sarcofago' è stato progettato e realizzato da Novarka (consorzio tra le francesi Vinci e Bouygues) con la partecipazione, tra gli altri, della pordenonese Cimolai. Si tratta di una volta metallica alta 109 metri, larga 256 metri e lunga di 150 metri, formata da 16 archi sollevati in sei fasi.