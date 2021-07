Chiede con insistenza l'elemosina, poi cerca di colpire gli agenti

Ieri mattina, personale della Questura di Udine ha arrestato un cittadino nigeriano per resistenza a pubblico ufficiale. Poco prima delle 9, una Volante era intervenuta all’entrata di un supermercato in viale Venezia dove un cittadino straniero stava arrecando disturbo ai clienti.

L’uomo non solo chiedeva l’elemosina con fare molesto e aggressivo, intimorendo i clienti all’uscita dall’esercizio, ma aveva anche iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente il responsabile della sicurezza che l’aveva ripreso per le molestie arrecate.

All’arrivo dei poliziotti, quando l’hanno invitato a seguirli in Questura, ha tentato di colpire con pugni e calci gli agenti che, caduti a terra con lui, sono riusciti a contenerlo e ammanettarlo e poi a portarlo in ufficio.

Il cittadino nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e gravato dal divieto di dimora in tutta la provincia udinese disposto nei suoi confronti a seguito di precedenti arresti e denunce, è stato arrestato per la resistenza opposta agli agenti e condotto in carcere.

In data odierna, dopo la convalida dell’arresto, il Gip ha disposto per l’uomo la misura della custodia cautelare in carcere.