Chiede il biglietto, autista di un bus linea aggredito

Giornata nera ieri per il trasporto pubblico locale, segnata da due casi di aggressioni fisiche ai danni di autisti degli autobus delle aziende Arriva Udine e Trieste Trasporti. Per irregolarità di viaggio - giustamente segnalate come previsto dal regolamento - i due autisti sono stati rispettivamente aggrediti uno con tre pugni al petto da un viaggiatore e l’altro con minacce, sputi e percosse da quattro utenti. Entrambi sono stati poi accompagnati in Pronto Soccorso per ricevere assistenza.

“Quanto accaduto è un fatto gravissimo, che arriva a valle di una serie di violenze di varie entità e gravità avvenute nei mesi passati e che più volte sono state denunciate”, commenta Antonio Pittelli, segretario generale Fit Cisl Fvg. “Centinaia di persone tutti i giorni utilizzano bus e treni e i dipendenti dei trasporti pubblici locali sono soli nello svolgimento del proprio lavoro. Questa proporzione fa riflettere su quanti potenziali eventi critici potrebbero accadere e gli eventi di ieri ne sono l’esempio lampante. Il periodo Covid ha ulteriormente aggravato la situazione”.

“E’ imprescindibile l’urgenza di aprire un tavolo perpetuo sulla sicurezza, che unisca Prefetti, Regione e aziende. Non ci accontenteremo più di risposte inconcludenti. Serve un immediato intervento che vada ad accrescere fortemente la sicurezza a tutela dei lavoratori. Non è tollerabile che un dipendente venga offeso o malmenato mentre svolge con dedizione e correttezza il proprio lavoro nonostante il difficile periodo che stiamo tutti attraversando. Servono risposte concrete soprattutto per loro. Sono necessari investimenti, potenziamenti delle squadre, un sistema di emergenza che assuma carattere di immediatezza a fronte delle criticità”, conclude la nota, nella quale la Fit Cisl Fvg esprime la propria vicinanza ai due autisti, alle loro famiglie e a tutti i colleghi.