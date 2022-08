Chiede la conversione della patente, ma non l'aveva mai conseguita

Un 35enne straniero residente in provincia di Treviso nei mesi scorsi aveva chiesto, tramite un’agenzia di pratiche automobilistiche di Pordenone, la conversione della patente di guida, rilasciata dalle autorità della Repubblica Ceca.

A prima vista il documento sembrava valido, ma dai controlli della Polizia di Stato e della Motorizzazione civile sono emersi elementi non conformi; la patente, in realtà, era falsa. Si è così scoperto che l'uomo non aveva mai conseguito alcuna titolo di guida.

Con sorpresa dei poliziotti il 35enne, convocato per accertamenti dalla Polizia Stradale, si è presentato negli Uffici alla guida di un’auto. Nei suoi confronti è, quindi, scattata una denuncia per uso di atto falso. A ciò si è aggiunta la contestazione della violazione per guida senza patente - che prevede una sanzione amministrativa da 5.100 euro - e il ritiro del documento di circolazione del mezzo, sottoposto a sequestro amministrativo. Il guidatore, infatti, risultava recidivo essendo già stato fermato a Ferragosto, alla guida della stessa auto, in provincia di Brescia.