Chiede un aiuto, ma usa i soldi per comprare alcool

La Polizia di Stato di Udine negli ultimi giorni ha arrestato tre cittadini stranieri. Il primo fermo è stato eseguito nei confronti di un rumeno di 22 anni, residente da molti anni in città; è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura di Udine; deve scontare due anni e due mesi di reclusione, a seguito della condanna per violenza privata e lesioni, per fatti che risalgono a maggio del 2016 ai danni di una giovane ragazza a cui, all'epoca dei fatti, era legato sentimentalmente.

Il secondo provvedimento ha riguardato poi un cittadino ghanese di 31 anni, titolare di permesso di soggiorno, residente a Pordenone ma domiciliato a Udine per motivi lavorativi. L'uomo è stato arrestato in esecuzione all'ordine di carcerazione della Procura di Pordenone per l'espiazione di una pena di un anno, otto mesi e 15 giorni di reclusione, per più condanne, per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e furto, tutti i reati commessi a Pordenone nel 2011 e nel 2015.

Il terzo arresto ha riguardato un cittadino nigeriano di 30 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria austriaca. Il provvedimento è stato disposto perché l'uomo, che in Italia è titolare di permesso di soggiorno ed è residente in città con la famiglia, risultava indagato per truffa, insieme a un connazionale.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, il secondo uomo contattava alcune donne austriache, fingendo di essere tedesco e sostenendo di avere dei problemi. Così le induceva a inviare loro del denaro. I proventi venivano poi reinvestiti per l'acquisto di alcolici, successivamente trasferiti in Nigeria con la collaborazione del primo uomo.