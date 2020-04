Chiedono soldi per consegnare le mascherine, allarme truffa

Attenzione alla vendita di mascherine porta a porta. Ad avvisare la popolazione della truffa è il sindaco di Porcia, Marco Sartini, cui sono giunte notizie di diversi tentativi di mettere a segno questo tipo di raggiro, anche tramite telefonate.

Il primo cittadino mette in allerta la comunità: "I volontari civici comunali che sono operativi per l'emergenza Covid-19 e la Protezione Civile non chiedono mai soldi per la consegna di mascherine protettive. Presidi che, peraltro, abbiamo già consegnato ai cittadini. Quindi attenzione: se ricevete telefonate di questo tipo, quasi sempre da numeri sconosciuti, con richieste di denaro, avvisate subito e senza timore le forze dell’ordine. Ricevo segnalazioni di truffe in corso".

Chi riceve proposte di questo tipo deve immediatamente chiamare il numero unico 112.