Chiesa friulana in lutto, è morto don Luciano Liusso

Chiesa friulana in lutto per la morte di don Luciano Liusso, 76 anni, originario di Bertiolo, era stato ordinato sacerdote il 19 settembre del 1970. Dal 2001 era parroco, amatissimo, di Pasian di Prato, incarico che era stato costretto a lasciare lo scorso dicembre per motivi di salute. Aveva prestato servizio anche a Socchieve. Dal 1982 al 2001 era stato segretario personale dell’arcivescovo di Udine, monsignor Alfredo Battisti.

Proprio domenica scorsa, alla comunità di Pasian di Prato era stato annunciato l’arrivo del nuovo parroco, don Ilario Virgili. I funerali saranno celebrati dall’Arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato sabato 8 agosto alle 10.30 a Pasian di Prato.