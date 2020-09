Chiesa in lutto, morto don Dino Pezzetta

Lutto nella chiesa friulana per la scomparsa di don Dino Pezzetta. Il sacerdote, che in passato è stato anche rettore dell'Abbazia di Rosazzo e docente in Seminario, è mancato all’età di 82 anni mentre si trovava in ospedale a San Daniele. I funerali dovrebbero svolgersi martedì pomeriggio, a Osoppo (in attesa di conferma).

Don Pezzetta fu rettore dell’Abbazia di Rosazzo e docente di Teologia dogmatica in Seminario. "Un sacerdote intelligente e vivace", lo ricorda monsignor Guido Genero, vicario generale dell’Arcidiocesi di Udine.

Nato a Osoppo il 5 maggio del 1938, fu ordinato sacerdote il 18 marzo 1962. Continuò poi gli studi tra Roma e la Germania, fino a laurearsi in Teologia dogmatica, materia che insegnò anche al Seminario dal 1966 al 1970. "Fu uno dei migliori traduttori dei testi teologici tedeschi", afferma ancora monsignor Genero.

Don Pezzetta continuò gli studi a Milano fino a trasferirsi a Osoppo nel 1976, dove visse gli anni del post-terremoto. Dal 1982 al 1990 fu parroco di Peonis e Trasaghis e dal 1991 al 1994 di Villalta di Fagagna.

Dal 1994 al 2006 fu parroco di Oleis e rettore dell’Abbazia di Rosazzo. Successivamente parroco di Montenars fino al 2014. Negli ultimi anni, provato da problemi di salute, collaborava con la parrocchia di Osoppo.