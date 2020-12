Chiesa in lutto, morto don Fausto Furlanut

Si è spento nella notte di sabato 5 dicembre don Fausto Furlanut. Aveva 82 anni. A darne notizia è la Diocesi di Gorizia.

Nato il 16 luglio 1938 ad Aquileia, aveva festeggiato 57 di sacerdozio (aveva ricevuto l’ordinanza e presbiterale il 29 giugno 1963 nel duomo di Gorizia dall’arcivescovo mons. Andrea Pangrazio), contrassegnati da numerosi impegni pastorali iniziati nel settembre 1963 con il primo incarico come cappellano della parrocchia del Duomo di Gradisca; poi due anni a Pieris e quattro, dal 1966 al 1970 alla parrocchia di San Giuseppe in Largo Isonzo, a Monfalcone. In quell’anno monsignor Pietro Cocolin gli affida la prima parrocchia, quella di Moraro dove rimane due anni.

Nel 1972 don Fausto si sposta di pochi chilometri, a Mossa, dove rimane per 15 anni, fino al 1987, anno in cui viene mandato a Gradisca per guidare la parrocchia di San Valeriano: sarà l’ultimo parroco perché nel 1994 la parrocchia viene aggregata a quella del Duomo.

Don Fausto rifà le valigie destinazione San Pier d’Isonzo. Nel 2007 lascia la parrocchia per Cormons dove ha svolto sempre con disponibilità in questi anni il compito prezioso di aiuto nella Collaborazione pastorale. In particolare ha preso cura delle comunità di Dolegna del Collio, quasi per un omaggio alla memoria di don Silvano Pozzar, che fu suo compagno di studi in seminario ma anche suo paesano.

Fra i suoi numerosi incarichi anche quello di assistente della sottosezione di Gorizia dell’Unitalsi.

La salma sarà esposta mercoledì 9 dicembre dalle 15.30 nel Duomo di sant’ Adalberto. I funerali saranno celebrati giovedì 10 dicembre alle ore 14 in Sant’Adalberto. Seguirà la sepoltura nel cimitero di Fiumicello. Le esequie seguiranno le norme concordate fra il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana.