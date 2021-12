Chiesa in lutto, morto don Giuseppe Pio Brochetta

Chiesa udinese in lutto per la morte, a 88 anni, di don Giuseppe Pio Brochetta. Lo storico parroco di Flaibano, Barazzetto e Sant'Odorico si è spento alla Fraternità sacerdotale di via Ellero, a Udine, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Nato a Marano Lagunare nel 1933, don Brochetta fu ordinato sacerdote nel 1958. Per un anno fu vicario parrocchiale a Cividale del Friuli, prima di svolgere il medesimo ministero a Galleriano, in comune di Lestizza.

Il primo incarico da parroco gli venne conferito nel 1964 nella Parrocchia di Raveo, per mano dell’allora Arcivescovo monsignor Zaffonato. Per quasi undici anni don Brochetta guidò la comunità carnica, prima di essere trasferito a Flaibano, nel 1975, in quella che poi divenne la sua comunità d’elezione. Dal 1989 don Brochetta iniziò il suo ministero anche nella Parrocchia di Barazzetto, in comune di Coseano. Accanto alle due Parrocchie di Flaibano e Barazzetto, nel 1995 a don Brochetta fu assegnata la guida della vicina comunità di Sant’Odorico, dapprima come amministratore parrocchiale e poi – dal 1998 – come parroco. Don Giuseppe guidò le tre comunità fino al 2017, quando per motivi di età si ritirò alla Fraternità sacerdotale di Udine.

Il funerale di don Giuseppe Pio Brochetta sarà celebrato mercoledì 29 dicembre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Flaibano, dove don Brochetta celebrò per ben 42 anni.