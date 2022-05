Chiesa in lutto, morto don Remigio Tosoratti

La Chiesa udinese è in lutto per la morte di don Remigio Tosoratti. Classe 1924, tra i sacerdoti più anziani della diocesi, don Tosoratti era originario di Bagnaria Arsa e fu ordinato il 13 luglio del 1947 dall’allora arcivescovo, monsignor Giuseppe Nogara.

Iniziò il suo ministero sacerdotale a San Leonardo, nelle Valli del Natisone, come cappellano fino al 1953, anno in cui fu trasferito a Ronchis di Latisana. Dal 1955 al 1979 fu a San Daniele, rettore del Santuario di Madonna di Strada, dove visse un intenso periodo d’impegno e lavoro come insegnante, educatore e animatore dei giovani, seguendo con dedizione il gruppo scout del comprensorio collinare. Non a caso, nel 1963 fu insignito del Cavalierato dello scoutismo italiano.

Nel novembre del 1979, dunque in piena ricostruzione post-terremoto, fu nominato parroco di Farla, frazione di Majano, dove ha svolto il suo ministero sacerdotale fino al marzo del 2016.

Poeta e scrittore, è stato anche uno storico appassionato, si è dedicato alacremente allo studio del territorio e delle peculiarità identitarie della sua gente, numerosi i volumi da lui pubblicati.

I funerali saranno celebrati sabato 7 maggio alle 11 nella chiesa di Farla, a Majano.