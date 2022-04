Chiesa in lutto, si è spento don Francesco Alba

All’età di 95 anni, si è spento don Francesco Alba. Dopo un lungo ministero in Sardegna, sua terra natale, il servizio di cappellano militare lo portò in Friuli, dove fu legato in particolare alla Parrocchia di San Marco a Udine.

Nato nel 1926 a Villasalto, in provincia di Cagliari, fu ordinato sacerdote nel 1949 a Iglesias. Svolse servizio in diverse comunità della Diocesi di Cagliari: i primi sei anni di ministero li svolse a Domus de Maria, poi servì per tre anni la comunità di Ballao. Nel 1958 iniziò un breve servizio nella Curia cagliaritana, prima di un nuovo ministero come parroco a S. Eusebio, nel capoluogo sardo, dove restò per 11 anni. In quegli anni si dedicò molto al laicato, promuovendo la locale Azione cattolica e istituendo uno dei primi Consigli pastorali parrocchiali.

Fu nel 1969 che don Alba strinse il suo legame con la nostra regione: in quell’anno, infatti, si rese disponibile come cappellano militare, un ruolo che lo portò nell’estremo Nordest d’Italia. Nel 1991, concluso il servizio, restò in Friuli, in qualità di collaboratore della parrocchia udinese di San Marco. La data e il luogo delle esequie saranno resi noti prossimamente.