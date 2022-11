Chiesa udinese in lutto, morto padre Antonio Picco

Si è spento padre Antonio (Amelio) Picco, frate dei Servi di Maria, originario di Valle di Reana del Rojale. Aveva 90 anni ed era ricoverato nell’ospedale di Vicenza.

Ordinato sacerdote il 2 aprile 1960 a Monte Berico (Vicenza), dal 1962 al 2008 visse e servì in Argentina, prevalentemente nel convento e parrocchia di Quilmes. Tornato in Italia, prestò servizio in comunità a Udine – nell’amato Friuli – fino al 2 marzo 2022, quando venne trasferito nella comunità dell’Istituto Missioni a Vicenza, bisognoso di cure sanitarie.

Giovedì 10 novembre, alle 15.30, nella basilica della Beata Vergine delle Grazie, a Udine, dove a lungo aveva prestato servizio, sarà celebrata una Messa di commiato. Padre Picco sarà sepolto nella tomba di famiglia a Valle di Reana.