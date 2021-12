Chiosco distrutto dalle fiamme a Trasaghis

Fiamme intorno a mezzanotte sul greto del Tagliamento, a Braulins di Trasaghis. Scatta subito l'allarme.

Sul posto intervengono i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli. A bruciare è un chiosco in legno, utilizzato dalla comunità, durante la stagione estiva, come punto di ristoro per chi prende il sole lungo le sponde del fiume. La struttura, in legno, è andata completamente distrutta. Nessuna persona è rimasta ferita.

Si tratta con ogni probabilità di un incendio doloso, ma non si esclude il getto di un mozzicone di sigaretta o di un fuocherello acceso, nel cuore della notte, per altri motivi, poi sfuggito al controllo.