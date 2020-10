Chiudono le scuole primarie e dell’infanzia di Amaro e Cavazzo

A seguito della positività di un dipendente della scuola Primaria di Cavazzo Carnico, sono stati disposti accertamenti sui bambini che frequentano la IV classe, dai quali sono emersi quattro casi di positività al Covid-19. Quindi, a titolo precauzionale, è stata disposta la chiusura delle scuole primarie e dell’infanzia di Amaro e Cavazzo. Il provvedimento esteso alle tre scuole si è reso necessario in quanto usufruiscono dallo stesso servizio di trasporto scolastico.

Tutte le persone direttamente interessate dalla chiusura sono già state prontamente informate dalla Direzione didattica. Il provvedimento di sospensione dell'attività, diramato dalla Dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Tolmezzo è stato emesso su proposta del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc) e su indicazione dei Sindaci di Amaro, Laura Zanella, e Cavazzo, Gianni Borghi.

"La misura - spiegano i primi cittadini - deriva dall'esigenza di agevolare l’attività di screening sull'intera popolazione scolastica e d'isolare prontamente altri casi positivi. Dopo lo screening sulla classe IV, oggi saranno effettuati i tamponi agli alunni delle classi III e V. Lunedì saranno eseguiti i tamponi agli alunni che frequentano la sede di Amaro (I e II classe) e ai bambini della scuola dell’infanzia, nonché a tutto il personale del servizio scolastico: insegnanti e Ata, operatori incaricati di svolgere il servizio di pre e post accoglienza, personale dedicato al trasporto e accompagnamento scuolabus".

"Saranno inoltre eseguiti gli ulteriori tamponi previsti dai protocolli di intervento sui contatti avuti con persone risultate positive che l'autorità sanitaria disporrà per ragioni di igiene pubblica".

"Alle famiglie e al personale viene raccomandato il più rigoroso rispetto delle misure di distanziamento e protezione previste dalle norme vigenti, in particolare evitando i contatti tra persone e gruppi non conviventi. Si rinnova l’invito a rispettare le note regole previste: evitare contatti con persone non conviventi; evitare assembramenti; mantenere il distanziamento; utilizzare le mascherine; igiene delle mani".

"Si evidenzia che i comportamenti raccomandati non sono solo quelli imposti e ormai noti, ma anche quelli consigliati dal principio di precauzione, di buon senso e della responsabilità e cura reciproche, evitando di tenere condotte connotate da superficialità e leggerezza. L’emergenza che stiamo tutti vivendo potrà essere contenuta e vinta, indipendentemente dall’avanzare della ricerca scientifica e dalle misure delle Autorità, solo col fondamentale apporto individuale di ogni cittadino, fatto di piccole e quotidiane attenzioni", continuano i sindaci.

"A tutti i malati, specie a quelli più piccoli, sono assicurati la vicinanza e il sostegno delle Amministrazioni e di tutta la comunità, con l’augurio di una pronta guarigione", concludono Zanella e Borghi.