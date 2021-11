Chiusa chat 'no vax', perquisizioni anche a Pordenone e Trieste

Istigavano alla violenza per ribadire e imporre le ragioni dei 'no vax', a compiere illeciti anche contro cariche istituzionali come il premier Mario Draghi, ma nelle loro mire erano finiti anche forze dell'ordine, medici, scienziati, giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di "asservimento" e di "collaborazionismo" con la "dittatura". Tutto ciò avveniva in una chat su Telegram dal nome eloquente: 'Basta Dittatura', dove negazionisti del Covid-19 si spingevano addirittura a invocare "impiccagioni", "fucilazioni", "gambizzazioni" nei confronti di chi non sposava le loro teorie.



Sono 17 le perquisizioni eseguite stamattina in tutta Italia e predisposte dalla polizia di Torino con i Compartimenti Polizia Postale e delle Digos territoriali, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione nell'operazione chiamata 'Basta dittatura', proprio il nome della chat. Perquisizioni che riguardano 16 città, tra le quali anche Pordenone e Trieste. E poi Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Torino e Varese.



Torino, operazione in corso #Digos e #Poliziapostale

17 perquisizioni in diverse città nei confronti di attivisti #novax e No #greenpass più radicali.

Tramite canale #Telegram “Basta Dittatura" istigavano a delinquere e a disobbedire alle leggi#15novembre #essercisempre pic.twitter.com/iXAE5W8c8B — Polizia di Stato (@poliziadistato) November 15, 2021

Nella chat, già oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro e che è stata chiusa dal gestore, si attaccavano pesantemente anche i. In alcuni messaggi, poi, si faceva riferimento anche a unaTra gli indagati risulterebbero persone già note alle forze dell'ordine, con un curriculum di precedenti che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale alla rapina, dall'estorsione allo spaccio di droga.che hanno trovato online e nel gruppo cui faceva riferimento la chat un terreno fertile per avanzare e imporre le proprie teorie con la violenza. Tra le persone coinvolte e indagate ci sono anche i promotori di blocchi autostradali e ferroviari e che si sono rese protagoniste di disordini di piazza.