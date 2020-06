Chiusa la A4: tamponamenti a catena fra San Stino e Portogruaro

Giornata difficile in autostrada, lungo la A4, chiusa questa mattina all'alba nel tratto fra il nodo di Portogruaro e Latisana in direzione Trieste, a causa di un cedimento dell'asfalto, e riaperta soltanto alle 16.30 di questo pomeriggio. Il traffico, congestionato dal cantiere avviato questa mattina, è lentamente ripreso ma funestato da una serie di tamponamenti fra mezzi pesanti, sempre in direzione Trieste, che ha reso necessaria una nuova chiusura dell'arteria.

Il tratto interessato è quello fra San Stino di Livenza e Portogruaro dove si sono verificati due tamponamenti: il primo fra tre mezzi pesanti, uno dei quali ha perso parte del carico (materiale edile) e un secondo fra altri due mezzi pesanti. Sempre nello stesso tratto si è verificata anche un’uscita di strada autonoma di un mezzo furgonato. Nessuna grave conseguenza per le persone, ma la circolazione, già congestionata a causa della prima chiusura, si è ulteriormente rallentata. Sui luoghi dei sinistri sono già al lavoro il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico impegnati nella rimozione dei mezzi. Le operazioni sebbene non complesse non si concluderanno però a breve a causa del numero dei veicoli coinvolti. La riapertura è prevista per le 19.