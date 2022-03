Chiusa la Strada ponte Avòns-Chiaulis

Lunedì 7 marzo avrà inizio l’intervento di sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada ponte Avòns-Chiaulis: si tratta del secondo lotto di lavori e consisterà nel completamento del taglio di piante pericolanti nel tratto posto all’inizio dell’abitato di Chiaulis e nella posa di ulteriori reti paramassi; sarà anche ripristinata la funzionalità dei tombotti di scolo delle acque meteoriche, verranno rifatte le cunette ed eseguite ulteriori opere finalizzate al miglioramento della viabilità.



Per poter effettuare i lavori in sicurezza, è prevista la chiusura della strada al transito pedonale e veicolare dalle ore 8:00 alle ore 17:00 da lunedì 7 marzo 2022 per due settimane consecutive con l’esclusione del sabato e domenica (riapertura il venerdì ore 17 e chiusura lunedì ore 8).



Per la realizzazione delle restanti opere minori è stata stabilita l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o, all’occorrenza, da movieri.

Considerata la pubblica utilità dell’opera l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza alla massima comprensione per i disagi, inevitabili, che ci saranno durante l’arco temporale dei lavori.