Chiusa per lavori la strada Casanova-Fusea

Strada Casanova-Fusea chiusa per lavori di taglio di piante su terreni comunali dal 15 al 19 novembre. L’interruzione del transito e la sospensione del trasporto pubblico locale riguarderanno la fascia oraria dalle 8 alle 12.



Da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021, salvo imprevisti e maltempo, saranno eseguiti i lavori di taglio di piante poste sui terreni di proprietà comunale prospicienti la strada che da Casanova porta a Fusea. Per poter eseguire l’intervento in sicurezza, la strada sarà chiusa al traffico e il trasporto pubblico locale verrà sospeso dalle 8.00 alle 12.00. In orario di chiusura, sarà possibile raggiungere l’abitato di Fusea percorrendo la viabilità alternativa per la frazione di Sezza in Comune di Zuglio oppure dalla frazione di Buttea in Comune di Lauco. Nella restante parte della giornata, la strada sarà percorribile con senso unico alternato regolamentato da semafori e/o personale addetto. La raccolta dei rifiuti e il servizio dello scuolabus comunale verranno svolti regolarmente.



In occasione della chiusura al transito della viabilità, l’Amministrazione comunale sollecita i proprietari dei terreni prospicienti la pubblica via a procedere al taglio delle piante potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità o che possano intralciare la circolazione stradale in caso di abbondanti nevicate o eventi meteorologici particolarmente intensi. Per eventuali danni causati dalla mancata manutenzione del verde privato su fondi confinanti con le strade pubbliche o da un’omessa o carente manutenzione delle piante, i proprietari/locatari/utilizzatori sono personalmente responsabili, in sede civile e penale.L’ordinanza per la regolamentazione della viabilità sulla strada interessata dai lavori è consultabile sul sito www.comune.tolmezzo.ud.it alla voce “Albo Pretorio on-line”.L’Ufficio Manutenzioni in via Linussio n.1 - primo piano (tel. 0433 487919) e lo Sportello del Cittadino in piazza XX Settembre n.1 (tel. 0433 487990-965) sono a disposizione per eventuali informazioni o segnalazioni.