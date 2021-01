Chiusaforte, chiusa l'emergenza neve

A Chiusaforte è ufficialmente terminata l'emergenza neve. "Sono state giornate di super lavoro per l'Amministrazione, chiamata a stilare i report da inviare alla Regione. Ma sono stati otto giorni d'impegno per tutti", commenta il sindaco Fabrizio Fuccaro. "Struttura comunale, ditta privata locale per gli interventi di sgombero neve, cooperativa locale per pulizia e messa in sicurezza della vegetazione lungo la viabilità".

"Devo dire grazie alla struttura della Protezione Civile regionale per esserci stati vicini, in tutti i sensi. All'assessore regionale Riccardo Riccardi salito quassù nei giorni scorsi. Agli organi d'informazione che hanno documentato la difficile situazione. Alle squadre del Soccorso Alpino Civile di Moggio Udinese e Pontebba. Al locale gruppo Ana per i servizi di ristoro e vitto".

"La cultura friulana del 'fasin di besoi' questa volta non è bastata e senza debolezza ma con realismo ho chiesto aiuto. Là dove non sono arrivate le macchine, ci sono stati i 19 gruppi di Protezione civile arrivati da Moimacco, Mereto di Tomba, Gradisca d'Isonzo, Cassacco, Campolongo al Torre, Cervignano, Bagnaria Arsa, Duino Aurisina, Capriva del Friuli, Lestizza, San Pietro al Natisone, Povoletto, Travesio, Sequals, Muzzana del Turgnago e Rive d'Arcano. Circa un centinaio di loro a sostegno di quello locale. Volontariato. In poche parole uomini e donne di volontà mi piace definirli. Un saluto e un abbraccio ideale a tutti loro e ai loro Sindaci. Siate fieri dei vostri cittadini. Come lo sono io dei volontari locali e della popolazione che ha capito, atteso e collaborato. Tornerà il sole nelle nostre valli e la primavera supererà il freddo inverno...Sarà la stagione del rinnovato grazie a tutti. Oggi come ieri non dimentichiamo", conclude Fuccaro.