Intervento d'urgenza in corso Cavour, a Trieste, all'angolo con via Geppa, per un chiusino sfondato lungo la corsia di marcia. Per consentire l'intervento di sostituzione, è stata predisposta la chiusra, dalle 19 a mezzanotte, delle due corsie di marcia verso Miramare e di una verso piazza Unità, quest’ultima utilizzata per deviare i veicoli diretti verso Miramare.