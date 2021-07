Chiuso dal Questore il Carnoso Garden & Grill di Roveredo in Piano

Nell’ambito dei servizi sul rispetto delle norme anti-Covid, ieri sera, verso le 23, è stato effettuato un controllo al Carnoso Garden & Grill di Roveredo in Piano. Il personale, all'ingresso nel locale, in un’area aperta e recintata, ha trovato 150 persone, sedute ai tavoli e una ventina intente a ballare, a distanza ravvicinata e senza dispositivi di protezione, davanti a un palco rialzato, dove era stata collocata una postazione con dj che diffondeva musica ad alto volume.

Una volta all’interno, gli agenti hanno notato anche una decina di ragazze in body aggirarsi tra i tavoli e alcune sulla pedana a ballare che, alla vista dei poliziotti, si sono allontanate precipitosamente. Nel prosieguo dell’attività si accertava come il dj qualificatosi per libero professionista, ha assunto un atteggiamento di insofferenza e di polemica verso gli operatori, situazione videoripresa e documentata dai poliziotti.

In ordine alle ragazze in body, notate all’interno del locale, il titolare ha detto che erano state ingaggiate per una non meglio specificata attività di intrattenimento, tramite un loro agente, identificato sul posto.

Essendo stata, quindi, riscontrata la violazione della normativa anti-Covid, si è proceduto alla chiusura provvisoria per cinque giorni, con conseguente multa.

Il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha così avviato, attraverso l’Ufficio Polizia Amministrativa e Sicurezza ulteriori approfondimenti sulle autorizzazioni e licenze del pubblico esercizio, per valutare eventuali ulteriori profili di interesse, in quanto, come documentato e registrato dalla Polizia Scientifica, si stava svolgendo una serata danzante.