Chiuso ieri il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Grado

Si chiude anche per il 2019 l’esperienza del distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco di Grado. Nonostante, però, l’Isola del Sole sia ancora in piena stagione con alberghi che registrano dal 70% al 90% di presenze. Non solo, perché vanno contati anche i numerosi pendolari che arrivano in giornata. Ma proprio giovedì i Vigili del Fuoco hanno chiuso il loro distaccamento, aperto dal 5 luglio, in quanto sono terminati i fondi per poterlo mantenere aperto. Dalla direzione provinciale fanno sapere come, se da una parte si diminuisce Grado si intensifica la presenza a Monfalcone con un gruppo che può partire verso l’Isola. Ma con un tempo di intervento, bisogna dirlo, che come minimo vede i 25 minuti di percorrenza. Tra gli interventi, 120 da gennaio e circa un’ottantina nel periodo di apertura del distaccamento, vanno ricordati i numerosi salvataggi in Laguna e i vari incidenti oltre che il grande incendio dello Stella Maris (in foto).