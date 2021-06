E' chiuso il guado di Murlis sul fiume Meduna, in provincia di Pordenone.

Chi si avventura nel guado nonostante la chiusura mette in pericolo di vita se stesso e i soccorritori, ricorda la Protezione Civile del Fvg, invitando a rispettate i divieti. Il provvedimento attivato per problemi alla centrale idroelettrica e conseguente deviazione delle acque sul greto.