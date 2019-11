Chiuso il lungo intervento per gli alpinisti bloccati sulla Cima dei Preti

A più di quattordici ore dall'apertura dell'intervento, si è conclusa l'operazione di salvataggio dei due alpinisti di Padova, una donna di 30 anni e un uomo classe 1974, rimasti "incrodati" a quota 2.500 sulla Cima dei Preti lungo la via dei Triestini venerdì notte a cavallo tra l'1 e il 2 novembre.

Il gruppo dei soccorritori ha riguadagnato la vetta della Cima dei Preti alle 18 assieme ai due giovani, dopo averli raggiunti percorrendo la cresta in direzione Nord e ritornando indietro in sicurezza lungo la stessa cresta verso la cima appunto.

Da qui il gruppo ha iniziato la discesa verso sud, per raggiungere il Bivacco Greselin collocato a 1.920 metri di altitudine, dove ad attenderli c'erano altri soccorritori con bevande calde e indumenti asciutti. Per farlo si è dovuto attrezzare in un tratto una calata in corda doppia al fine di superare un salto in sicurezza. Il Bivacco Greselin è stato raggiunto prima delle 21; da lì gli undici soccorritori sono poi scesi con i due alpinisti a valle, dove sono arrivati alle 23.30 tutti sani e salvi. Si è trattato di un intervento impegnativo per il terreno in cui si svolgeva e per le condizioni meteorologiche sfavorevoli attraversate, con neve in quota, nebbia e pioggia. Diversi soccorritori hanno superato più di 1.200 metri di dislivello in salita; fondamentale è stato il supporto dell'elicottero della Protezione Civile che ha portato in quota i primi due soccorritori che sono stati i primi a raggiungere gli alpinisti in difficoltà.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte circa trenta persone tra soccorritori del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e con la collaborazione dei Carabinieri di Cimolais.