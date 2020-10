Chiuso per sanificazione il Municipio di Mereto di Tomba

Chiuso per igienizzazione il Palazzo del Municipio di Mereto di Tomba. "La misura è stata adottata in via preventiva", spiega a Telefriuli il sindaco, Claudio Violino. "Un dipendente del Comune, infatti, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid ed è stato, quindi, sottoposto a tampone. Per prudenza, oggi abbiamo deciso di igienizzare gli ambienti e poi riapriremo, se ci saranno le condizioni, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione". Nessun caso di Coronavirus all’asilo pubblico di Tomba e alle scuole di Pantianicco. Tre le persone positive in tutto il paese.

Si attende, intanto, gli esiti del tampone per il vicesindaco di Povoletto, contagiato dal virus. Esiti che non si conosceranno prima di domani. "Abbiamo sanificato la Casa Comunale che, però, non è chiusa", spiega il sindaco, Giuliano Castenetto. "Si riceve su appuntamento e per urgenze. Tutti i dipendenti, volontariamente, si sono sottoposti a tamponi, così come alcuni membri della maggioranza: nessuno è risultato contagiato. In paese, invece, a oggi, risultano positive 18 persone; nessuna di queste interessa le scuole".