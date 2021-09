Ciak, si gira: 'La Porta Rossa 3' fa tappa a Sgonico

Dal 30 agosto, e per 14 settimane, Trieste è al centro delle riprese de 'La porta rossa 3', atteso sequel della fiction targata Rai2, diretta in questa nuova stagione da Gianpaolo Tescari, scritta da un pool di grandi sceneggiatori guidati da Carlo Lucarelli e programmata per la primavera 2022.

Dal 2017 “La porta rossa” si identifica con Trieste: la terza serie porterà alla ribalta le nuove location della città dove gravita, offrendo spettacolari vedute aeree, lo spirito del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, interpretato appunto da Lino Guanciale. Se Palazzo Carciotti diventerà sede della Questura, si girerà con nuovi scorci in Porto Vecchio ed entreranno nella nuova serie anche la Centrale Elettrica Opicina, Palazzo Vivante, lo stabilimento balneare Ausonia, la Cava di Sgonico.

Proprio per consentire le riprese nell'area di Rupinpiccolo, da lunedì 6 a mercoledì 8 settembre è prevista, con ordinanza, la chiusura temporanea e l'istituzione del divieto di sosta sulla strada comunale per Sagrado-Zagradec, nei pressi della cava, dalle 16 alle 8 e comunque fino alla fine delle riprese; si garantisce l’accesso al tratto per i mezzi di soccorso e ai frontisti.