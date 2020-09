Incidente nel pomeriggio a Udine. Poco prima delle 17.30, lungo viale Palmanova, per cause al vaglio della Polizia locale, un'auto guidata da un 34enne udinese, proveniente dal centro, mentre stava svoltando verso via Baldasseria Bassa ha urtato una 43enne che, in sella alla sua bici, viaggiava nel senso di marcia opposto.

La ciclista è finita a terra, rimediando ferite non gravi. E' stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata al Pronto soccorso per le cure del caso.