Versa in gravi condizioni un ciclista che, intorno alle 14, in via delle Caserme, a Pordenone, per cause in corso di accertamento si è scontrato con un furgoncino, rovinando malamente a terra.

Dopo una chiamata al numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica. Le equipe sanitarie hanno assistito il ferito, trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in condizioni serie.