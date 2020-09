Intorno alle 18.40, una ciclista è rovinata a terra, in via Candonio, all'altezza del Cimitero dei Rizzi, a Udine. La donna, una 60enne residente in città, per cause al vaglio della Polizia locale, è stata urtata da Volkswagen Polo, guidata da una 53enne residente nell'hinterland udinese, riportando lesioni.

Sul posto il personale sanitario, con ambulanza e automedica, che ha prestato soccorso alla ciclista, prima di trasportarla in ospedale.