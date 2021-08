Questa mattina, intorno alle 9, a Carlino, lungo l'ex strada provinciale 3, all'intersezione con l'ex provinciale 124, si sono scontrati una Volkswagen Polo e una bicicletta.

La donna in sella alla bici è finita sull'asfalto, rimasta ferita in maniera grave. È stata trasportata all'ospedale Cattinara di Trieste; non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi, accertamenti e viabilità dei Carabinieri della Compagnia di Latisana.