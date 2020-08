Ciclista investita a Latisana

Ciclista investita in via Volton, a Bevazzana di Latisana, nella prima mattinata di oggi, martedì 11 agosto. Una Volkswagen, guidata da un giovane residente a Lignano Sabbiadoro, durante un sorpasso ha urtato la bicicletta, facendo finire a terra una donna residente ad Arcore, in provincia di Milano.

La ciclista ha riportato diverse ferite al volto, alle braccia e ad un ginocchio. Illeso, invece, l'automobilista che ha provveduto a prestare i primi soccorsi e a chiamare i soccorsi. Sul posto è immediatamente intervenuta un'autoambulanza che ha trasportato la ferita allospedale di Latisana.