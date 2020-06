Ciclista investita a Udine

Incidente, questa mattina verso le 8:45, a Udine, tra le vie Monte Grappa e D'Artegna. Ferita una donna di 81 anni, di Udine, che stava procedendo verso via Monte Grappa in sella alla sua bicicletta. Per cause in corso di accertamento, l'Alfa Romeo guidata da un 55enne di Udine ha urtato la ciclista, che è finita a terra ed è stata trasportata in autoambulanza al Pronto Soccorso.

La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte della pattuglia di Polizia Locale intervenuta sul posto per i rilievi.