Ciclista investita davanti alla chiesa, è grave

Incidente a Gonars di fronte alla chiesa, in piazza Giulio Cesare, intorno alle 18.30 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Pavia di Udine, intervenuti per i rilievi e la viabilità, una pensionata del posto, di 83 anni, che stava pedalando in sella alla sua bicicletta, è stata investita da una Renault Megane in transito, condotta da una persona del posto.

Nell'impatto l'anziana è rovinata sull'asfalto e ha riportato diverse fratture agli arti inferiori, oltre a tumefazioni nel resto del corpo. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'autolettiga e l'elicottero sanitario decollato da Campoformido. La donna, raggiunta poco dopo dalla figlia, è stata stabilizzata e trasportata in volo all'ospedale di Trieste.

In quel momento non era possibile raggiungere, infatti, l'ospedale di Udine per il forte maltempo. La pensionata non sarebbe in pericolo di vita, ma sono molto serie le ferite che ha riportato. Del grave incidente è stato informato subito anche il sindaco di Gonars, Ivano Boemo.