Ciclista investita in piazzale Diacono a Udine

Una ciclista di 61 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto poco dopo le 13, a Udine. La donna, che proveniva da via San Daniele, mentre stava impegnando piazzale Diacono, è stata travolta da un'auto.



Alla guida della vettura un 48emme di Udine che da via Martignacco stava procedendo verso piazzale Osoppo, attraversando la rotatoria di piazzale Diacono. La ciclista è stata trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso di Udine in autoambulanza.