Brutto incidente stradale all'incrocio tra via Colugna e via Feletto, nel tardo pomeriggio di oggi, nella periferia nord di Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontati una vettura e una bici.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, una donna, rovinata sull'asfalto; è stata soccorsa prima dai passanti e quindi dal personale di un'automedica.

Le sue condizioni parevano gravi. È stata portata in ospedale.