Incidente tra un'auto e una bici, questa mattina verso le 10, in via del Cotonificio a Udine. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi, i due mezzi, che proseguivano nelle verso il centro città, sono entrati in collisione. Ad avere la peggio la ciclista – una donna di 33 anni -. illeso il conducente dell'auto, un giovane di 20 anni. Sul posto anche il personale del 118.