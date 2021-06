Incidente, in tarda mattinata, poco dopo le 12, a Udine sud, all'incrocio tra via Lupieri e viale Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrate una Fiat 500 e una bici.

Ad avere la peggio la ciclista, una 75enne, rimasta ferita per fortuna in modo non serio. E' stata soccorsa dal personale sanitario, che l'ha trasportata al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia per le cure del caso.