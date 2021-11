Ciclista investito a Caneva

Poco prima delle 8 di questa mattina un ciclista che stava pedalando in sella alla sua bici, a Caneva, è stato investito e ha riportato lesioni agli arti inferiori. Immediata la chiamata al 112 e, sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza, insieme dell'elicottero sanitario, decollato dalla base di Campoformido.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Sacile per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità.

Il ciclista è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Ha riportato lesioni severe alle gambe ma è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso. Non è in pericolo di vita.