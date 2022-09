Ciclista investito a Cividale, è grave

Un uomo di 70 anni che stava pedalando in sella alla sua bici è rimasto coinvolto, poco dopo le 12.30, in un incidente in viale Libertà, nei pressi della stazione ferroviaria di Cividale.

Per causa al vaglio delle forze dell'ordine, si è scontrato con un'auto. Nel violento impatto, il 70enne è stato sbalzato per due metri e, a causa delle ferite riportate, ha perso conoscenza.

La centrale Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero e un'ambulanza. I sanitari hanno stabilizzato il ferito, per poi trasportarlo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autoambulanza, sulla quale è salito l'equipaggio dell'elisoccorso. È stato accolto in gravi condizioni.