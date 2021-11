Un uomo di 54 anni è stato investito nella prima serata di ieri, intorno alle 19, in via Roma, a Gemona, mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta. A urtarlo, facendolo rovinare sull'asfalto, un uomo di 46 anni, anche lui della zona, al volante di una Fiat 500, che si è fermato subito per prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari, insieme ai Carabinieri per tutti gli accertamenti e la viabilità. Fortunatamente il ciclista non ha riportato lesioni particolarmente gravi.