Ciclista investito a Monfalcone, è grave

Versa in gravissime condizioni un uomo di 45 anni, cittadino rumeno, che questa mattina, intorno alle 11, all'altezza della rotonda di Largo dell'Anconetta, a Monfalcone, è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava pedalando in sella alla sua bici.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Monfalcone, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, anche con il supporto degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Monfalcone, il ciclista è rovinato a terra dopo aver impattato con una vettura.

Dopo l'allarme, la sala operativa della Sores di Palmanova ha inviato sul posto un equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido.

Gravi le lesioni riportate dal ciclista che è stato trasportato in volo all'ospedale di Cattinara di Trieste. Illeso il conducente della vettura.