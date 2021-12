Ciclista investito a San Daniele del Friuli

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, in via Udine, a San Daniele del Friuli, dove un uomo originario di Spilimbergo, residente nella Collinare Friulana, di 45 anni, è rimasto coinvolto in uno scontro mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Giunto all'altezza della ristorante "Dolce Nero", per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una vettura condotta, invece, da un 90enne originario della zona di Rive d'Arcano. Il pensionato è rimasto illeso e si è subito fermato per prestare soccorso, chiamando il 112.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il ciclista in ospedale, a San Daniele del Friuli. Le sue condizioni non destano preoccupazione: guarirà nell'arco di pochi giorni. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco insieme ai Carabinieri della Compagnia di Udine per rilievi e viabilità.