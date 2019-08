Ciclista investito a San Giorgio di Nogaro

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, sabato 17 agosto, lungo la statale 14, a San Giorgio di Nogaro.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un uomo di 41 anni, che viaggiava in sella alla sua bicicletta, è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura che lo ha urtato facendolo rovinare sull'asfalto. Soccorso dal personale medico di un'ambulanza è stato accolto all'ospedaledi Palmanova. Le sue condizioni per fortuna non desterebbero preoccupazioni. Sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.