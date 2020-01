Ciclista investito a San Vito di Fagagna

Incidente questa mattina presto a San Vito di Fagagna lungo la regionale 464; per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha urtato un ciclista che è rovinato sull'asfalto, restando ferito.

Il guidatore dell'auto si è fermato e ha chiamato subito aiuto, componendo al 112. È successo a circa 200 metri dal capoluogo, in direzione Udine, intorno alle 6.45. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi. I sanitari, giunti con un'ambulanza, hanno assistito la persona ferita.