Ciclista investito a Sant'Antonio di Porcia

Un uomo di circa 50 anni è stato soccorso questa mattina a Sant'Antonio di Porcia, in via Roveredo, in prossimità del posteggio di un supermercato. Per cause in corso di accertamento, mentre stava pedalando in sella alla sua bici è stato urtato da una vettura ed è rovinato malamente a terra.

E' scattata immediatamente una chiamata di aiuto al 112; gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica e quello di un'ambulanza, provenienti da Pordenone.

Le equipe sanitarie hanno assistito l'uomo che è stato poi trasportato all'ospedale di Pordenone con ferite non gravi.