Un ciclista è stato soccorso nel tardo pomeriggio a Udine. Mentre stava pedalando lungo via Cividale, all'altezza del ponte sul Torre, si è scontrato con un furgone, per cause al vaglio, ed è rovinato malamente a terra.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello dell'automedica. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.