Ciclista investito da un'auto, è grave

Grave incidente a Strassoldo di Cervignano del Friuli nel pomeriggio, poco prima delle 15.30. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si è verificato uno scontro tra una vettura e una bicicletta. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di Trieste di 61 anni. Ha riportato lesioni serie nella caduta sull'asfalto.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato subito l'equipaggio di un'ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo. È grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente della vettura, rimasto illeso, si è subito fermato per prestare soccorso.