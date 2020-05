Ciclista investito in via Lumignacco

Incidente nel primo pomeriggio, poco dopo le 13.30, all'intersezione tra via Lumignacco e via Pozzuolo, all'altezza del sottopasso ferroviario. Sono rimasti coinvolti una Fiat Panda condotta da un 64enne di Pasian di Prato e un 58enne udinese, in sella alla sua bici, che è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha prestato soccorso al ciclista, accompagnandolo al pronto soccorso per le cure del caso. La dinamica del sinistro è al vaglio del personale della Polizia Locale di Udine, che si è fatta carico dei rilievi di rito.